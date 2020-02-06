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"Лучшая команда потерпела поражение". Моуриньо и Алли – о победе в Кубке Англии над Саутгемптоном

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"Лучшая команда потерпела поражение". Моуриньо и Алли – о победе в Кубке Англии над Саутгемптоном
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу в матче 1/16 финала Кубка Англии с "Саутгемптоном" (3:2). Полузащитник "шпор" Деле Алли присоединился к наставнику.

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"Я должен признаться, что лучшая команда потерпела поражение, но "Тоттенхэм" играл всем сердцем и на пределе возможностей. С точки зрения интенсивности "Саутгемптон" был намного сильнее. Сопернику хорошо удавалось сдерживать нас, но Деле Алли все изменил, когда мы переключились на 4 защитника. Сложно было выстроить состав", — цитирует Моуриньо BT Sport.

"Победа, которая подчеркивает наш характер. После такой большой игры, которая была у нас на выходных (прим. UA-Футбол – победа над "Сити" 2:0), легко проиграть в таком матче, как сегодня. Порой в футболе нужна одна искра, сегодня для нас ею стал второй гол. Мы одна из лучших команд мира все эти годы, мы заслуживаем трофей. Но нам его никто не отдаст, надо продолжать работать, "Тоттенхэм" обязан выиграть Кубок не только ради себя, но и ради болельщиков", – приводит слова Алли BBC.

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В статье: Жозе Моуриньо Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Саутгемптон (Англия) Деле Алли
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