Англия
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Моуриньо заинтересован в подписании турецкого вингера Ромы
Португалец уже строит планы
22-летний Дженгиз Ундер может этим летом оказаться в чемпионате Англии. Об этом сообщает турецкая газета Gunes.
Сейчас за футболистом внимательно следит Жозе Моуриньо. Он хочет настаивать на его покупке, однако она возможна лишь в случае выхода "шпор" в Лигу Чемпионов.
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Римляне летом имели несколько предложений по Ундеру, но было принятно решение оставить вингера. Его рыночная стоимость равна 35 миллионам евро.
С 2017 года Ундер провел 82 матча, в которых забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.
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