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Моуриньо заинтересован в подписании турецкого вингера Ромы

Англия
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Португалец уже строит планы

Моуриньо заинтересован в подписании турецкого вингера Ромы
UA-Футбол
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22-летний Дженгиз Ундер может этим летом оказаться в чемпионате Англии. Об этом сообщает турецкая газета Gunes.

Сейчас за футболистом внимательно следит Жозе Моуриньо. Он хочет настаивать на его покупке, однако она возможна лишь в случае выхода "шпор" в Лигу Чемпионов.

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Римляне летом имели несколько предложений по Ундеру, но было принятно решение оставить вингера. Его рыночная стоимость равна 35 миллионам евро.

С 2017 года Ундер провел 82 матча, в которых забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим) Дженгиз Ундер
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