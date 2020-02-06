Моуриньо заинтересован в подписании турецкого вингера Ромы

22-летний Дженгиз Ундер может этим летом оказаться в чемпионате Англии. Об этом сообщает турецкая газета Gunes.

Сейчас за футболистом внимательно следит Жозе Моуриньо. Он хочет настаивать на его покупке, однако она возможна лишь в случае выхода "шпор" в Лигу Чемпионов.

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Римляне летом имели несколько предложений по Ундеру, но было принятно решение оставить вингера. Его рыночная стоимость равна 35 миллионам евро.

С 2017 года Ундер провел 82 матча, в которых забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.