The Athletic: Ман Сити надеется на трансфер Месси этим летом

Сегодня утром появилась новость, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" этим летом из-за конфликта с Эриком Абидалем. Новую информацию сообщает The Athletic.

По их данным, ставку на летний трансфер сделает "Манчестер Сити". "Горожане" долгое время ждали подобной возможности и сделают все, чтобы она осуществилась. Руководство клуба уверенно, что из-за конлфикта со спортивным директором их шансы выросли.

В контракте аргентинца есть пункт, который позволит ему бесплатно покинуть "Барселону". Чемпион Англии уже готовит очень заманчивое соглашение для аргентинца.

Также источник сообщает, что "горожане" еще летом 2012 года хотели подписать Месси в свою команду, а вместе с ним и Пепа Гвардиолу, который руководил "Барселоной".