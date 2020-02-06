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The Athletic: Ман Сити надеется на трансфер Месси этим летом

Англия
(1 голосов)

Неужели это возможно?

The Athletic: Ман Сити надеется на трансфер Месси этим летом
UA-Футбол
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Сегодня утром появилась новость, что Лионель Месси может покинуть "Барселону" этим летом из-за конфликта с Эриком Абидалем. Новую информацию сообщает The Athletic.

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По их данным, ставку на летний трансфер сделает "Манчестер Сити". "Горожане" долгое время ждали подобной возможности и сделают все, чтобы она осуществилась. Руководство клуба уверенно, что из-за конлфикта со спортивным директором их шансы выросли.

В контракте аргентинца есть пункт, который позволит ему бесплатно покинуть "Барселону". Чемпион Англии уже готовит очень заманчивое соглашение для аргентинца.

Также источник сообщает, что "горожане" еще летом 2012 года хотели подписать Месси в свою команду, а вместе с ним и Пепа Гвардиолу, который руководил "Барселоной".

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В статье: Лионель Месси Барселона Манчестер Сити
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Источник:
The Athletic
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Комментарии (6)
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MES QUE UN CLUB
06.02.2020 в 21:04
Вот это хороший кусок мяса журналюгам бросили. Теперь до начала следующего сезона голодными не будут. ))
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+1
0
Sasa091
06.02.2020 в 20:55
Может пускай идёт к Кристине?
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0
0
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Инспектор ( )
06.02.2020 в 20:31
Информация соответствует действительности? Придет кто надо и пояснит
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+2
-1
zharikss (Секешфехервар)
06.02.2020 в 20:03
Пішло гуано по трубах.. тепер через статтю про Мессі буде....
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+2
0
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Loader (Днепр)
06.02.2020 в 20:12
Это точно. Кто только за эти пару дней не отметился. Начиная со всевозможных СМИ и заканчивая местными клоунами. Рискует затянуться до июля, если не будет какого-нибудь конкретного заявления от Барсы. А вот Месси спешить некуда.
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+1
-2
zharikss (Секешфехервар)
06.02.2020 в 20:35
Вангую...навіть після заяви ФК і Мессі особисто цей сайт буде штампувати вьюхи від самих невідомих джерел, газет і експертів
0
-1

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