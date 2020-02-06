Кепа на выход? Челси присматривается к вратарю Аякса

Судя по новостям последней недели, дни Кепы Аррисабалаги в "Челси" сочтены. Его игрой сейчас остается недоволен Фрэнк Лэмпард.

Как сообщает портал Goal, состав английской команды может пополнить Андре Онана. Лондонцы могут уже в июне сесть с "Аяксом" за стол переговоров.

Контракт воспитанника "Барселоны" с голландским клубом расчитан до лета 2022 года. Вратарь не против сменить команду и попробовать свои силы в сильном чемпионате.

Летом в подписании Онана был заинтересован "МЮ".