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Хавбек Ливерпуля хочет покинуть клуб летом

Англия
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Несмотря на то, что Клопп хочет продлить с ним контракт

Хавбек Ливерпуля хочет покинуть клуб летом
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана, скорее всего, покинет стан мерсисайдцев по окончанию сезона – об этом информирует издание Daily Mail.

По информации источника, англичанин намерен уйти из "Ливерпуля" на правах свободного агента. Известно, что Лаллана – нечастый гость в стартовом составе, из-за чего он намерен искать себе новый клуб. Некоторые команды АПЛ, в частности "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Лестер", уже проявляют интерес к Адаму. Естественно, приоритет хавбека – игровая практика.

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Лаллана перешел в "Ливерпуль" в 2014 году из "Саутгемптона" за 31 миллион евро. В текущем сезоне Адам сыграл 13 матчей в АПЛ – 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана
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