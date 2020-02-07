  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп побил рекорд Гвардиолы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп побил рекорд Гвардиолы

Англия
(1 голосов)

Он пятый раз в сезоне был признан лучшим тренером месяца

Клопп побил рекорд Гвардиолы
Новина українською

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января.

Приз получил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. В голосовании он обошёл Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон") и Найджела Пирсона ("Уотфорд").

Стоит отметить, что для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018.

Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...