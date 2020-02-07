Клопп побил рекорд Гвардиолы

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила лучшего тренера чемпионата по итогам января.

Приз получил наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. В голосовании он обошёл Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон") и Найджела Пирсона ("Уотфорд").

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



???? Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

Стоит отметить, что для Клоппа это уже пятая награда тренеру месяца в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Таким образом, он побил рекорд Гвардиолы, получившего приз четыре раза в сезоне-2017/2018.

Ливерпуль", набрав 73 очка в 25 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.