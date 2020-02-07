Футбольная ассоциация Англии закрыла дело в отношении "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.

В 2013 году произошел неприятный инцидент: в стан "мерсисайдцев" ушли три скаута "Манчестер Сити". После этого "Ливерпуль" был уличен во взломе компьютерной системы скаутской службы "горожан".

Тогда руководство "Манчестер Сити" наняло специалистов, чтобы они проверили, не отслеживает ли кто-нибудь их базу данных.

Позже "Ливерпуль" выплатил "Сити" 1 миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации. Клуб признал вину и урегулировал этот вопрос.