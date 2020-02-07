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Дюгарри: Барселона - это клуб клоунов

Англия
(1 голосов)

Кристоф раскритиковал руководство клуба

Дюгарри: Барселона - это клуб клоунов
Новина українською

Бывший игрок "Барселоны" Кристофф Дюгарри раскритиковал руководство каталонского клуба.

"Это клуб клоунов. У них всё происходит наоборот. Например, они купили Коутиньо и Дембеле, а теперь готовы их продать. У меня складывается впечатление, что у клуба нет долгосрочных проектов. Единственный приоритет для них сейчас — это переизбрание президента на новый срок. В клубе существует недопонимание.

У "Барселоны" много проблем. В клубе слишком много людей, которые не обладают профессионализмом, который должен им быть свойственен", — цитирует Дюгарри El Mundo Deportivo со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, что Дюгарри выступал за "Барселону" с лета по декабрь 1997 года. Всего в составе каталонского клуба француз сыграл 13 матчей, голов не забивал.

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В статье: Барселона Кристоф Дюгарри
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Комментарии (5)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 19:05
Ну вот и очередное доказательство того, как я прав, а фанаты Реала, естественно нет! Ну и один из авторов здесь, тоже нет! Ведь, как только появилась инфа об обвинениях игроков от Абидаля и ответ ему капитана Барсы - Лео Месси, фанаты Реала на этом ресурсе попытались вылить тонны грязи на лучшего футболиста мира - Лео Месси. А вот Дюгарри вслед за мной, всё ставит на место - не игроки, не Месси, а именно руководство Барсы - не правы в этой ситуации... Ха-ха-ха... Как приятно понимать, что я в очередной раз прав!!!
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.02.2020 в 19:07
Пи..даболка рогатая, гони проспоренные бакинские, нех тут свои сопли жевать
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0
-1
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Инспектор ( )
07.02.2020 в 18:41
Трепещи Кристофф Дюгарри, сейчас кое кто тебе прояснит ситуацию
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+2
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 19:06
У тебя не получилось сыграть в "Угадай Мелодию"....Поставил тебе минус....
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.02.2020 в 19:08
Очком своим будешь угадывать, дешёвка. Гони баблишко, рогатый. Тебя копытом по клаве никто не заставлял стучать, убогое
0
-1

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