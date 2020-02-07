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Анчелотти: Месси в АПЛ? Это было бы здорово

Англия
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Однако итальянец не очень верит в подобное развитие событий

Анчелотти: Месси в АПЛ? Это было бы здорово
UA-Футбол
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказал свое мнение о возможном переходе Лео Месси в состав "Манчестер Сити".

"Это было бы здорово. Однако я не думаю, что такое возможно. Месси - легенда "Барселоны" и я уверен, что он закончит там карьеру", - приводит слова итальянца Sky Sports.

Напомним, что подобным слухи поползли после конфликта между Лео и спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем. Пока остается неизвестным, к чему приведет данное противостояние.

Читайте такжеСМИ: Месси реально может покинуть Барсу из-за обстановки в клубе. Главный претендент на Лео – Манчестер Сити

Ранее, о возможном приходе Месси, высказался Пеп Гвардиола.

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В статье: Лионель Месси Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити
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