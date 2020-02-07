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"Мы открыты для всего". Агент Вертонгена высказался о будущем своего клиента

Англия
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У бельгийца скоро завершится контракт

"Мы открыты для всего". Агент Вертонгена высказался о будущем своего клиента
UA-Футбол
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Агент Яна Вертонгена рассказал, планирует ли его клиент продлевать контракт со "шпорами". Действующее соглашение истекает летом 2020 года.

"На данный момент мы не договорились с клубом, однако ничего исключать не может. Могу сказать, что мы открыты для всего.

Многие клубы интересуются Вертонгеном, ведь его можно подписать бесплатно. С другой стороны, вариант остаться в Лондоне также очень привлекателен. Двери еще открыты", - цитирует агента Sky Sports.

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Отметим, что Вертонген играет за "Тоттенхэм" с лета 2012 года, проведя за это время 341 матч.

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В статье: Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон)
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