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"Мы открыты для всего". Агент Вертонгена высказался о будущем своего клиента
У бельгийца скоро завершится контракт
Агент Яна Вертонгена рассказал, планирует ли его клиент продлевать контракт со "шпорами". Действующее соглашение истекает летом 2020 года.
"На данный момент мы не договорились с клубом, однако ничего исключать не может. Могу сказать, что мы открыты для всего.
Многие клубы интересуются Вертонгеном, ведь его можно подписать бесплатно. С другой стороны, вариант остаться в Лондоне также очень привлекателен. Двери еще открыты", - цитирует агента Sky Sports.
Отметим, что Вертонген играет за "Тоттенхэм" с лета 2012 года, проведя за это время 341 матч.