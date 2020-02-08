Эвертон - Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Медленно, но верно "Эвертон" поднимается выше по турнирной таблице, набирает очки, и становится видна работа Карло Анчелотти. В случае победы над "Кристал Пэлас" в 26-м туре и при осечках конкурентов "ириски" могут занять шестое место, которое дает возможность по итогам сезона квалифицироваться в Лигу Европы.

"Кристал Пэлас" решает более скромные задачи, для "орлов" важно сохранить прописку в элите. Очки, как воздух необходимы обоим соперникам, поэтому и противостояние ожидаем очень серьезное и непредсказуемое.

АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк"

"Эвертон" 14:30 "Кристал Пэлас"

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