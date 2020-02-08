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Дэнни Роуз: Моуриньо не дал мне шанса проявить себя

Англия
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Фулбек в январе перебрался в стан "сорок"

Дэнни Роуз: Моуриньо не дал мне шанса проявить себя
Новина українською

Левый защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз, который проводит вторую половину сезона на правах аренды в "Ньюкасле", высказался о взаимопонимании с Жозе Моуриньо.

"Я не чувствую, что мне был дан такой же шанс, как и любому другому в линии обороны. Я хотел играть за него. Спустя месяц после прихода Моуриньо я знал, что уже не буду играть. Было сложно выходить тренироваться, зная, что я все равно не буду играть.

Мы не сработались, но я полон уважению к нему и к тому, что он делает в клубе. Он принял нас в 12 очках позади "Челси", а теперь мы отстаем только на четыре.

Я должен быть честен. Я подумал, что мне нужно найти возможность продолжать играть", — цитирует Роуза BBC.

Контракт Роуза с "Тоттенхэмом" истекает летом 2021 года.

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В статье: Дэнни Роуз Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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