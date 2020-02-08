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Ван Дейк не собирается в Юве и ведет переговоры о новом контракте с Ливерпулем
Голландец намерен продолжить карьеру на "Энфилде"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не заинтересован в переходе в "Ювентус".
На днях английские таблоиды сообщили, что "Ювентус" готов восстановить Ван Дейка в статусе самого дорогого защитника мира, предложив "красным" 150 миллионов фунтов в качестве компенсации за их вице-капитана.
Однако издание The Athletic спешит заверить, что 28-летний голландец абсолютно счастлив в "Ливерпуле" и не планирует менять клуб в обозримом будущем.
Более того, прямо сейчас Виргил ведет с "красными" переговоры о новом контракте, который позволит ему существенно увеличить свою зарплату относительно текущих 125 тыс. фунтов в неделю.