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АПЛ. Эвертон разбирается с Кристал Пэлас и приближается к лидерам

Англия
(1 голосов)

"Орлы" не смогли оказать достойное сопротивление "ирискам"

АПЛ. Эвертон разбирается с Кристал Пэлас и приближается к лидерам
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Карло Анчелотти уже полюбили в "синей" части Ливерпуля. "Эвертон" добивается успехов, набирает очки и возвращается в лидирующую группу - уже седьмое место в турнирной таблице. Третья победа при двух ничьих в последних матчах - очень неплохой показатель. Тем более, что с "Кристал Пэлас" "ириски" справились показательно легко.

С первых минут хозяева принялись штурмовать ворота гостей из столицы, две-три хорошие атаки завершились опасными, но не реализоваными моментами, не хватало точности ударам. А вот на 18-й минуте "ириски" забили. Уолкотт на правом фланге обыграл защитника и навесил в штрафную, Бернарда никто не держал и бразилец из выгодной позиции расстрелял Гуайта.

Отыгрались лондонцы в самом начале второго тайма, красивая, интересная и одновременно курьезная получилась результативная атака. Заха отдал пас на ход Бентеке, который ворвался в штрафную и пробил - плохо сыграл защитник, который позволил пробить, и грубейшая, примитивная ошибка голкипера. Пикфорд пропустил мяч под рукой - 1:1.

АПЛ. Эвертон разбирается с Кристал Пэлас и приближается к лидерам - изображение 1

Но преимущество "Эвертона" ощущалось, команда Анчелотти заметно доминировала и делала все для победы. Второй мяч "ириски" забили после скоростной контратаки, паса со свой штрафной и забега Ришарлисона от центра поля. Затем форвард обыграл двух защитников и пробил в дальний угол.

Третий решающий мяч был забит после розыгрыша углового и удара головой Ришарлисона. Мяч попал в каркас ворот и оказался перед Кальверт-Льюином, который и добил его в сетку.

АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк"

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Бернард 18, Ришарлисон 52, Кальверт-Льюин 88 - Бентеке 50

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Холгейт 86), 18. Шнайдерлин, 20. Бернард (Дэвис 65), 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт (Сидибе 26).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 24. Кэхилл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 17. Бентеке.

Предупреждения: Маккарти 10

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.02.2020 в 17:13
То в каморке папы Карло у камина, валялся в попу пьяный Буратино... А здесь теперь Эвертон
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