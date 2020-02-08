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Эвертон при Анчелотти набрал 17 очков в АПЛ. Больше за этот период только у Ливерпуля

Англия
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Итальянец вдохнул в "ирисок" новую жизнь

Эвертон при Анчелотти набрал 17 очков в АПЛ. Больше за этот период только у Ливерпуля
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В рамках 26-го тура АПЛ "Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" 3:1.

Таким образом, за 8 матчей под руководством Карло Анчелотти "ириски" набрали 17 очков в английском чемпионате. За этот период времени больше набрал только "Ливерпуль" Юргена Клоппа, у "мерсисайдцев" 24 очка.

Напомним, итальянский специалист возглавил "Эвертон" 26 декабря прошлого года.

После этого тура "ириски" имеют в своем активе 36 очков и занимают 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Источник:
Sky Sports Statto
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