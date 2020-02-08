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Карло Анчелотти: Я могу быть доволен тридцатью днями, которые провел в Эвертоне

Англия
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Наставник "ирисок" прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Карло Анчелотти: Я могу быть доволен тридцатью днями, которые провел в Эвертоне
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подвел итоги после победы над "Кристал Пэлас" в рамках 26-го тура АПЛ.

"Лучшее за сегодня – результат. Выступление было не слишком хорошим. Это была сложная игра со множеством остановок. Мы не могли поддерживать интенсивность.

Ришарлисон провел фантастическую контратаку, и поэтому мы выиграли. Три очка перед перерывом важны. Я могу быть доволен тридцатью днями, что я здесь. Игроки и персонал проделали фантастическую работу, но нашей целью должна быть Лига Европы.

Когда я приехал, с настроем все было хорошо, состав команды качественный. На данный момент все хорошо, но это футбол, а он иногда бывает непредсказуемым", – поделился Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
BBC Sport
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