Карло Анчелотти: Я могу быть доволен тридцатью днями, которые провел в Эвертоне

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти подвел итоги после победы над "Кристал Пэлас" в рамках 26-го тура АПЛ.

"Лучшее за сегодня – результат. Выступление было не слишком хорошим. Это была сложная игра со множеством остановок. Мы не могли поддерживать интенсивность.

Ришарлисон провел фантастическую контратаку, и поэтому мы выиграли. Три очка перед перерывом важны. Я могу быть доволен тридцатью днями, что я здесь. Игроки и персонал проделали фантастическую работу, но нашей целью должна быть Лига Европы.

Когда я приехал, с настроем все было хорошо, состав команды качественный. На данный момент все хорошо, но это футбол, а он иногда бывает непредсказуемым", – поделился Карло Анчелотти.