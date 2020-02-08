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Эвертон - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча

Англия
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"Дети Папы Карло" одерживают уверенную победу

Эвертон - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура АПЛ "Эвертон" - "Кристал Пэлас".

АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк"

"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:1

Голы: Бернард 18, Ришарлисон 52, Кальверт-Льюин 88 - Бентеке 50

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Холгейт 86), 18. Шнайдерлин, 20. Бернард (Дэвис 65), 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт (Сидибе 26).

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 24. Кэхилл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 17. Бентеке.

Предупреждения: Маккарти 10

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Кристал Пэлас (Лондон)
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