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Эвертон - Кристал Пэлас 3:1. Видеообзор матча
"Дети Папы Карло" одерживают уверенную победу
Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура АПЛ "Эвертон" - "Кристал Пэлас".
АПЛ. 26-й тур
Ливерпуль. Стадион "Гудисон Парк"
"Эвертон" - "Кристал Пэлас" 3:1
Голы: Бернард 18, Ришарлисон 52, Кальверт-Льюин 88 - Бентеке 50
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон (Холгейт 86), 18. Шнайдерлин, 20. Бернард (Дэвис 65), 7. Ришарлисон, 11. Уолкотт (Сидибе 26).
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 24. Кэхилл, 5. Томкинс, 4. Миливоевич, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 17. Бентеке.
Предупреждения: Маккарти 10