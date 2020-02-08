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Манчестер Сити - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 9 февраля, начало встречи в 18:30

Манчестер Сити - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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Летом прошлого года, в начале чемпионата "Манчестер Сити" настолько уверенно обыграл "Вест Хэм", что казалось – вот снова команда Гвардиолы станет безусловным лидером первенства. Со счетом 5:0 тогда "горожане" разгромили "молотобойцев" в Лондоне. Но затем слишком часто случались провалы у "Сити", странные потери очков, проблемы команды видны невооруженным глазом, почему бы "Вест Хэму" не воспользоваться этой нестабильностью чемпиона?

АПЛ. 26 тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити 18:30 Вест Хэм Юнайтед

В прошлом туре АПЛ "горожане" проиграли "Тоттенхэму" 0:2, хотя по игре не заслуживали неудачи. Вот только проблемы "Ман Сити" в сезоне 2019/20 в том, что выигрышные матчи команда Гвардиолы проигрывает. Помним, что Александр Зинченко тогда получил красную карточку, подвел партнеров в довольно спорном моменте, и с "Вест Хэмом" не сыграет.

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Подопечные Мойеса неделю назад расписали зрелищную ничью 3:3 с "Брайтоном", наверное, заслужили этот результат, ведь уверенности и опять же стабильности "молотобойцам" не хватает. Серия без побед в Премьер-лиге у лондонцев составляет уже пять поединков (две ничьи и три поражения). Из положительных моментов можно выделить, что приступил к тренировкам Андрей Ярмоленко, впрочем, вряд ли он находится в форме и после травмы готов сразу выйти на поле.

Конечно, "Ман Сити" очевидный фаворит встречи, так считают все букмекеры и все специалисты. Но "Вест Хэм" может создать проблемы хозяевам если забьет первым, предположим, так и будет. А вот удержать победу всегда сложнее. Все же команда Гвардиолы еще не теряла очки в двух матчах подряд. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 3:1.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы
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