АПЛ собирается запустить аналог Netflix

Премьер-Лига разрабатывает собственный видеосервис в стиле Netflix, что позволит болельщикам получать прямые трансляции матчей и прочий контент напрямую.

Как известно, в данный момент Премьер-Лига продает права на трансляции различными компаниям, которые затем уже сами занимаются дистрибуцией видеоконтента на вверенных им территориях.

В будущем Премьер-Лига может убрать из этого процесса посредников в виде традиционных бродкастеров. Испытания нового видеосервиса могут стартовать уже в 2022 году.