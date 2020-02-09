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АПЛ собирается запустить аналог Netflix

Англия
(1 голосов)

Премьер-лига не останавливается в развитии

АПЛ собирается запустить аналог Netflix
Новина українською

Премьер-Лига разрабатывает собственный видеосервис в стиле Netflix, что позволит болельщикам получать прямые трансляции матчей и прочий контент напрямую.

Как известно, в данный момент Премьер-Лига продает права на трансляции различными компаниям, которые затем уже сами занимаются дистрибуцией видеоконтента на вверенных им территориях.

В будущем Премьер-Лига может убрать из этого процесса посредников в виде традиционных бродкастеров. Испытания нового видеосервиса могут стартовать уже в 2022 году.

"Во время последнего аукциона (цикл 2019-2022) мы потратили довольно много времени и инвестировали большие ресурсы в развитие нашей компетенции по доставлению контента конечному пользователю.

Мы думали, настало ли правильное время, чтобы протестировать некоторые маркеры, и решили пока этого не делать. Однако мы остаемся в стадии планирования на следующий цикл.

Мы были готовы в прошлый раз и будем готовы в следующий раз, если для того будут подходящие условия", — цитирует главу Премьер-Лиги Ричарда Мастерса The Guardian.

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