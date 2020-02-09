  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джек Грилиш готов покинуть Астон Виллу ради топ-клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джек Грилиш готов покинуть Астон Виллу ради топ-клуба

Англия
(1 голосов)

Речь о переезде в Манчестер или Испанию

Джек Грилиш готов покинуть Астон Виллу ради топ-клуба
Новина українською

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона, несмотря на свою преданность бирмингемскому клубу.

Грилиш с детства болеет за "Астон Виллу", а в данный момент является капитаном и лучшим игроком команды, зарабатывая около 100 тысяч фунтов в неделю.

Вместе с тем, 24-летний плеймейкер чувствует, что ему пора сделать следующий шаг в своей карьере — независимо от того, удастся ли "вилланам" избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкие к Грилишу источники, по окончании сезона Джек будет готов к переговорам с топ-клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".

Издание добавляет, что для "Юнайтед" Грилиш находится в приоритете относительно Джеймса Мэддисона из "Лестера", а Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Сити" совершенно точно поборется за Джека летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед Джек Грилиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...