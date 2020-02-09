Джек Грилиш готов покинуть Астон Виллу ради топ-клуба

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш открыт к уходу на повышение по окончании этого сезона, несмотря на свою преданность бирмингемскому клубу.

Грилиш с детства болеет за "Астон Виллу", а в данный момент является капитаном и лучшим игроком команды, зарабатывая около 100 тысяч фунтов в неделю.

Вместе с тем, 24-летний плеймейкер чувствует, что ему пора сделать следующий шаг в своей карьере — независимо от того, удастся ли "вилланам" избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на близкие к Грилишу источники, по окончании сезона Джек будет готов к переговорам с топ-клубами вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Реала" и "Барселоны".

Издание добавляет, что для "Юнайтед" Грилиш находится в приоритете относительно Джеймса Мэддисона из "Лестера", а Daily Mirror в эксклюзивном материале сообщает, что "Сити" совершенно точно поборется за Джека летом.