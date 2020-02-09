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Онана согласовал переход в Челси – СМИ

Англия
(1 голосов)

"Синие" нашли замену Кепе

Онана согласовал переход в Челси – СМИ
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Голкипер "Аякса" Андре Онана летом переберется в "Челси", сообщает Voetbal.

Источник утверждает, что "Барселона" и "Пари Сен-Жермен" долгое время мониторили игрока, однако им дали понять, что тот уже не доступен для трансфера.

Андре Онана провел 32 поединка в этом сезоне, в 13 из которых сумел удержать ворота на замке.

Ранее сообщалось, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард разочаровался в Кепе Аррисабалаге и попросил руководство клуба купить ему нового вратаря.

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В статье: Аякс (Амстердам) Челси (Лондон) Андре Онана
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