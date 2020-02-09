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Де Брюйне: Мне очень комфортно в Ман Сити

Англия
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Кевин и не думает о смене клуба

Де Брюйне: Мне очень комфортно в Ман Сити
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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что у него нет причин думать о смене клуба.

Недавно в прессе появились слухи об интересе к Де Брюйне со стороны "Реала", однако Кевин абсолютно счастлив в "Сити", с которым у него есть контракт до 2023 года.

"Я чувствую себя комфортно, потому что в этом клубе я играю дольше всего, если не считать "Генк", но там я находился как юниор, а это другое.

Но я чувствую себя комфортно, потому что я счастлив здесь. Я играю за одну из лучших команд в мире, в одной из лучших лиг в мире, здесь обосновалась моя семья, а мои дети счастливы. От этого мне еще комфортнее.

Если бы одна из этих вещей не была в порядке, это стало бы источником стресса, но в данный момент у меня нет стресса. Я расслаблен и чувствую, что могу сосредоточиться на нужных вещах, чтобы быть готовым", — цитирует Де Брюйне Sport360.

В этом сезоне Де Брюйне отметился 7 голами и 15 ассистами в 24 матчах АПЛ.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне
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