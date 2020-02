Матч Ман Сити – Вест Хэм отложен из-за неблагоприятных погодных условий

Матч 26-го тура АПЛ между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" отложен из-за погодных условий. Об этом сообщает официальный твиттер "горожан".

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



