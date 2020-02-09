  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ может выплатить клаусулу Кулибали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ может выплатить клаусулу Кулибали

Англия
(1 голосов)

Она составляет 150 миллионов евро

МЮ может выплатить клаусулу Кулибали
Новина українською

Стали известны подробности контракта защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Corriere dello Sport, в соглашении Кулибали с "партенопейцами" прописана опция выкупа за 150 млн евро. Пункт активируется в июне 2020 года и будет действителен только для клубов не из Италии.

Ранее "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Кулибали, однако "Наполи" отклонил предложение английского клуба в размере 106 млн евро. Ожидается, что летом "манкунианцы" сделают улучшенное предложение по 28-летнему сенегальцу.

В этом сезоне Кулибали провел за "Наполи" 14 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...