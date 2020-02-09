МЮ может выплатить клаусулу Кулибали

Стали известны подробности контракта защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации Corriere dello Sport, в соглашении Кулибали с "партенопейцами" прописана опция выкупа за 150 млн евро. Пункт активируется в июне 2020 года и будет действителен только для клубов не из Италии.

Ранее "Манчестер Юнайтед" пытался приобрести Кулибали, однако "Наполи" отклонил предложение английского клуба в размере 106 млн евро. Ожидается, что летом "манкунианцы" сделают улучшенное предложение по 28-летнему сенегальцу.

В этом сезоне Кулибали провел за "Наполи" 14 матчей в Серии А и не отметился результативными действиями.