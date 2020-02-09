Гвардиола: Игроки переходят в Сити не из-за меня

Рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился планами на остаток сезона и последующее трансфернное окно.

"Трансферы? У меня есть мысли на этот счет, но я даже не обсуждал это ни с кем, потому что во время сезона я не особо готов думать об этом.

Конечно, мы должны что-то делать, потому что Давид Сильва покидает клуб, и мы предпримем что-то на некоторых позициях. Но я не знаю, сколько игроков к нам придет, потому что действовать на рынке всегда сложно. У нас все еще есть два-три месяца, и они могут многое изменить. Есть невероятные трофеи, за которые мы еще можем побороться.

Через две-три недели мы выйдем в финал, чтобы выиграть еще один титул, у нас есть Кубок Англии, мы можем попытаться что-то сделать в чемпионате, чтобы закончить сезон вторыми и квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона. Кроме того, нас ждут два больших матча против "Реала".

То, что я здесь – не единственная причина, почему игроки приходят в "Ман Сити". Мы работаем и с теми, кто пришел в клуб до меня. Думаю, что "Сити" – это достаточно большой и хороший клуб для того, чтобы быть привлекательным для игроков, которые хотят играть в том же стиле, что и мы. Или они смотрят телевизор, видят нас, или мы играли против них.

Они все еще хотят переходить по экономическим соображениям, или просто потому, что они хотят играть за "Сити". Я думаю, что "Ман Сити" – это неплохое решение для игрока.

Клуб был стабильным, двигался вперед и до того, как я пришел сюда. Я – это не причина для перехода. У нас достаточно хороший клуб, и нам нужны игроки, которые верят в то, что могут нам помочь", – сказал Гвардиола Sky Sports.