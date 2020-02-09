Оле-Гуннар Сульшер: Фернандеш не доволен своим дебютом, но впереди еще длинный путь

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет новичка "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Я был с ним на связи. Ему нужно было несколько дней на то, чтобы слетать домой, решить бытовые вопросы и попрощаться с партнерами и близкими. Теперь он готов.

Он не был на 100% доволен своим дебютом, но впереди – длинный путь. Кроме того, неудовлетворенность кажется мне хорошим знаком", – сказал Сульшер.