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Оле-Гуннар Сульшер: Фернандеш не доволен своим дебютом, но впереди еще длинный путь
Наставник "красных дьяволов" оценил адаптацию португальца
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет новичка "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.
"Я был с ним на связи. Ему нужно было несколько дней на то, чтобы слетать домой, решить бытовые вопросы и попрощаться с партнерами и близкими. Теперь он готов.
Он не был на 100% доволен своим дебютом, но впереди – длинный путь. Кроме того, неудовлетворенность кажется мне хорошим знаком", – сказал Сульшер.
25-летний Фернандеш перешел в стан "Ман Юнайтед" этой зимой из "Спортинга". Бруну уже дебютировал за "МЮ" в матче с "Вулверхэмптоном".