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Оле-Гуннар Сульшер: Фернандеш не доволен своим дебютом, но впереди еще длинный путь

Англия
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Наставник "красных дьяволов" оценил адаптацию португальца

Оле-Гуннар Сульшер: Фернандеш не доволен своим дебютом, но впереди еще длинный путь
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет новичка "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

"Я был с ним на связи. Ему нужно было несколько дней на то, чтобы слетать домой, решить бытовые вопросы и попрощаться с партнерами и близкими. Теперь он готов.

Он не был на 100% доволен своим дебютом, но впереди – длинный путь. Кроме того, неудовлетворенность кажется мне хорошим знаком", – сказал Сульшер.

25-летний Фернандеш перешел в стан "Ман Юнайтед" этой зимой из "Спортинга". Бруну уже дебютировал за "МЮ" в матче с "Вулверхэмптоном".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер АПЛ Бруну Фернандеш
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Источник:
manutd.com
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