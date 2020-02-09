АПЛ. Шеффилд Юнайтед обыгрывает Борнмут и возвращается на пятое место

В достаточно напряженном и осторожном матче все оказалось предсказуемым настолько, насколько это возможно. Все шло к тому, что все же хозяева выйдут победителями из дуэли. "Борнмут" сделал, что смог, даже забил первый гол - Уилсон оказался первым на добивании. Но "Шеффилд" больше заслужил победу.

Серьезное преимущество было у хозяев, интереснее моменты они создавали и смогли отыграться в конце первого тайма. После углового очень неудачно отбивались гости, мяч попал к Шарпу и он с трех метров вколотил снаряд в цель. А затем и второй мяч залетел в ворота "Борнмута" - через левый край прошла скоростная комбинация, Муссе отдал удобный пас на Ландстрема, который и установил окончательный счет во встрече.

"Клинков" не могли сдержать и более крепкие соперники, но "Шеффилд Юнайтед" похож на отменно слаженную машину, почти без изъянов. Что, собственно, и позволяет держаться новичку Премьер-лиги среди лидеров. А вот "Борнмут" находится критично близко к зоне вылета.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Борнмут 2:1

Голы: Шарп 45, Ландстрем 84 - Уилсон 13

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 16. Норвуд, 32. Берге (Ландстрем 61), 9. Макберни, 10. Шарп (Муссе 73).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 2. Фрэнсис, 5. Аке, 15. Смит, 21. Рико, 4. Гослинг, 6. Серман, 24. Фрэйзер (Станислас 84), 29. Биллинг, 13. К. Уилсон, 22. Х. Уилсон (Кинг 72).

Предупреждения: Стивенс 40, Муссе 89 - Серман 53