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Арсенал может подписать контракт с защитником ПСЖ

Англия
(1 голосов)

Кюрзава сменить клубную прописку

Арсенал может подписать контракт с защитником ПСЖ
Новина українською

Защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава — одна из главных целей "Арсенала" в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, наставник "канониров" Микель Артета хочет укрепить левый фланг защиты, так как Киран Тирни и Сеад Колашинац испытывают проблемы со здоровьем по ходу сезона-2019/20. Кюрзава мог покинуть "ПСЖ" в зимнее трансферное окно, однако клубу не удалось договориться с потенциальными покупателями, среди которых также был "Арсенал".

В сезоне-2019/20 Кюрзава провел за "ПСЖ" 19 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Летом 27-летний француз станет свободным агентом.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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