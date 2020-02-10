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Анчелотти пророчит Ришарлисону большое будущее

Англия
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По мнению специалиста у игрока для этого есть все необходимые качества

Анчелотти пророчит Ришарлисону большое будущее
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о нападающем Ришарлисоне.

"Мне нравилось работать с Криштиану Роналду, потому что он всегда был настоящим профессионалом и забивал в каждом матче. Ришарлисон ещё не на том уровне, но думаю, всем в „Эвертоне“ по душе, что он выступает за нас. Он молод, ему нужно совершенствоваться. Ришарлисон должен играть более последовательно, но он демонстрирует фантастическое качество в контратаках. Он может стать игроком мирового уровня, но всё зависит только от него", — приводит слова Анчелотти LiverpoolEcho.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Ришарлисон
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