Анчелотти пророчит Ришарлисону большое будущее

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о нападающем Ришарлисоне.

"Мне нравилось работать с Криштиану Роналду, потому что он всегда был настоящим профессионалом и забивал в каждом матче. Ришарлисон ещё не на том уровне, но думаю, всем в „Эвертоне“ по душе, что он выступает за нас. Он молод, ему нужно совершенствоваться. Ришарлисон должен играть более последовательно, но он демонстрирует фантастическое качество в контратаках. Он может стать игроком мирового уровня, но всё зависит только от него", — приводит слова Анчелотти LiverpoolEcho.

В нынешнем сезоне Ришарлисон принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.