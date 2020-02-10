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МЮ продаст Санчеса в летнее трансферное окно

Англия
(1 голосов)

Сульшер не рассчитывает на игрока

МЮ продаст Санчеса в летнее трансферное окно
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес, который выступает на правах аренды в миланском "Интере", скорее всего, покинет английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

Как пишет источник, руководство клуба уже ищет потенциальных покупателей для чилийца. Ранее главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер заявлял, что футболист вернётся летом в команду. Но, как сообщается, это было сделано для того, чтобы сильно не снизилась цена на форварда. Также "Манчестер Юнайтед" летом планирует приобрести двух нападающих, а также укрепить линию полузащиты.

Алексис Санчес принял участие в семи матчах чемпионата Италии в этом сезоне. Чилийский нападающий стал автором одного мяча и сделал две результативные передачи.

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В статье: Алексис Санчес Манчестер Юнайтед
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