Деле Алли пошутил о коронавирусе - игрока обвинили в расизме и теперь ему грозит наказание

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попал в скандальную ситуацию. Все началось еще вчера.

Англичанин выложил в Snapchat видео, где он сидит с маской на лице, а на заднем плане слыше разговор людей с азиатским ацентом. Подписал он видео следующим образом - "Корона что? Слушайте со звуком".

Dele Alli should be banned from football for this imo #kickitout pic.twitter.com/7KQWESlGvj — Niall (@niallmoran_) February 10, 2020

Речь шла о коронавирусе - заболевание, которое уже унесло жизни порядка 700 людей. Алли на этом не остановился и выложил и второе видео. На нем он заснял мужчину азиатской внешности, а после в кадр попал антисептик. Подпись - "Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы меня догнать".

После шквала критики в комментариях и обвинений в расизме, оба видео были удаленны. Футбольная ассоциация Англии уже обратилась к игроку, чтобы он объяснил свои действия. Его может ждать серьезное наказание.

Отметим, что сам англичанин почти сразу принес извинения, заявив, что сожалеет о подобном поступке и не хотел обидеть кого-то.