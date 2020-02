Деле Алли пошутил о коронавирусе - игрока обвинили в расизме и теперь ему грозит наказание

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попал в скандальную ситуацию. Все началось еще вчера.

Англичанин выложил в Snapchat видео, где он сидит с маской на лице, а на заднем плане слыше разговор людей с азиатским ацентом. Подписал он видео следующим образом - "Корона что? Слушайте со звуком".

Dele Alli should be banned from football for this imo #kickitout pic.twitter.com/7KQWESlGvj