  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Деле Алли пошутил о коронавирусе - игрока обвинили в расизме и теперь ему грозит наказание
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деле Алли пошутил о коронавирусе - игрока обвинили в расизме и теперь ему грозит наказание

Англия
(1 голосов)

Не очень обдуманный поступок со стороны англичанина

Деле Алли пошутил о коронавирусе - игрока обвинили в расизме и теперь ему грозит наказание
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли попал в скандальную ситуацию. Все началось еще вчера.

Англичанин выложил в Snapchat видео, где он сидит с маской на лице, а на заднем плане слыше разговор людей с азиатским ацентом. Подписал он видео следующим образом - "Корона что? Слушайте со звуком".

Речь шла о коронавирусе - заболевание, которое уже унесло жизни порядка 700 людей. Алли на этом не остановился и выложил и второе видео. На нем он заснял мужчину азиатской внешности, а после в кадр попал антисептик. Подпись - "Этому вирусу нужно быть быстрее, чтобы меня догнать".

После шквала критики в комментариях и обвинений в расизме, оба видео были удаленны. Футбольная ассоциация Англии уже обратилась к игроку, чтобы он объяснил свои действия. Его может ждать серьезное наказание.

Отметим, что сам англичанин почти сразу принес извинения, заявив, что сожалеет о подобном поступке и не хотел обидеть кого-то.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
10.02.2020 в 21:55
Где-то заплакал Тайсон :)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...