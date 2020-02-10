Ливерпуль предлагал 35 миллионов за вингера Вильярреала

В январе состав "Ливерпуля" мог пополнить вингер "Вильярреала". Однако "красные" потерпели неудачу.

По информации France Football, они предложили 35 миллионов евро за Самуэля Чуквуезе. Руководство "субмарин" отклонило предложение, посчитав сумму слишком маленькой.

Они хотели получить 100 миллионов евро. Именно такая клаусула прописана в контракте 20-летнего игрока. Отметим, что летом она упадет до 80-ти. Всего в сезоне Чуквуезе провел 20 матчей и забил 3 гола.

Читайте также Вильярреал подписал новый контракт с Чуквуезе, который претендует на звание лучшего молодого футболиста мира

Таким образом, единственным зимним новичком "Ливерпуля" стал Такуми Минамино, купленный у "Зальцубрга".