"Много проблем, тщеславия и споров в раздевалке". Фред откровенно рассказал о ситуации в МЮ

Бывший игрок "Шахтера" и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал в откровенном интервью YouTube-каналу "De Sola" о проблемах, которые преследуют "Манчестер Юнайтед". Напомним, бразилец сменил Донецк на Манчестер летом 2018 года почти за 60 миллионов евро. Сейчас "МЮ" идет на 8-й позиции в таблице АПЛ после 25 туров (35 очков).

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"В нашей команде отсутствует менталитет, мы проходим сквозь сложные времена. У нас много проблем, в раздевалке всегда все спорят. Тщеславие? Не без него. Тем не менее, необходимо избавиться от всех этих склок, чтобы успешно сыграть в ближайших матчах. Нужно меньше разговоров и больше действий на поле".