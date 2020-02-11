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"Много проблем, тщеславия и споров в раздевалке". Фред откровенно рассказал о ситуации в МЮ

Англия
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Сульшер вам про такое не поведает…

"Много проблем, тщеславия и споров в раздевалке". Фред откровенно рассказал о ситуации в МЮ
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Бывший игрок "Шахтера" и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал в откровенном интервью YouTube-каналу "De Sola" о проблемах, которые преследуют "Манчестер Юнайтед". Напомним, бразилец сменил Донецк на Манчестер летом 2018 года почти за 60 миллионов евро. Сейчас "МЮ" идет на 8-й позиции в таблице АПЛ после 25 туров (35 очков).

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"В нашей команде отсутствует менталитет, мы проходим сквозь сложные времена. У нас много проблем, в раздевалке всегда все спорят. Тщеславие? Не без него. Тем не менее, необходимо избавиться от всех этих склок, чтобы успешно сыграть в ближайших матчах. Нужно меньше разговоров и больше действий на поле".

"Необходимо быть одной командой. Некоторые футболисты "МЮ" хотят решить проблемы самостоятельно – это неправильно. Сульшер? Он хороший человек и тренер. Норвежец еще не обладает нужным опытом, но со временем все наладится. Несомненно, Оле поможет команде".

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Фред Манчестер Юнайтед
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