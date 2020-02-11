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Исп. директор Ливерпуля: Кого нужно убрать из состава, чтобы Джеррард вернулся и получил медаль АПЛ?
Теперь официальное опровержение
Главный исполнительный директор мерсисайдцев Питер Мур прокомментировал обсуждаемый трансфер легенды клуба Стивена Джеррарда – с тренерского мостика "Рейнджерс" обратно на "Энфилд" в качестве футболиста. Цитирует Мура Goal.com. Напомним, весь сыр-бор – из-за медали чемпиона Англии, которой нет в активе исполнителя.
Ранее мы писали о том, что болельщики "Ливерпуля" запустили в Твиттере тред, в котором активно просили руководство любимой команды, во что бы то ни стало подписать Стивена Джеррарда "хотя бы на 5 матчей". Напомним, экс-капитану "красных" уже 39 лет.
"Кого нам нужно убрать из текущего состава "Ливерпуля", чтобы это произошло? Во-первых, Стивен – тренер другого клуба, уже даже не игрок. Мы все обожаем Джеррарда и гордимся им. Второе: сейчас нам важна химия в раздевалке. И третье: как мы подпишем его, если трансферное окно уже закрыто? Если бы не все эти причины, то, возможно, мы бы подумали над этим".