Исп. директор Ливерпуля: Кого нужно убрать из состава, чтобы Джеррард вернулся и получил медаль АПЛ?

Главный исполнительный директор мерсисайдцев Питер Мур прокомментировал обсуждаемый трансфер легенды клуба Стивена Джеррарда – с тренерского мостика "Рейнджерс" обратно на "Энфилд" в качестве футболиста. Цитирует Мура Goal.com. Напомним, весь сыр-бор – из-за медали чемпиона Англии, которой нет в активе исполнителя.

Ранее мы писали о том, что болельщики "Ливерпуля" запустили в Твиттере тред, в котором активно просили руководство любимой команды, во что бы то ни стало подписать Стивена Джеррарда "хотя бы на 5 матчей". Напомним, экс-капитану "красных" уже 39 лет.