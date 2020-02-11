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Челси и Манчестер Сити интересуются вингером Вильрреала

Англия
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Ранее его хотел подписать Ливерпуль

Челси и Манчестер Сити интересуются вингером Вильрреала
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Вингер "Вильярреала" Самуэль Чиквуэзе привлек интерес "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, испанский клуб готов отпустить 20-летнего нигерийца за 60 миллионов фунтов. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что "Вильярреал" отклонил предложение "Ливерпуля" в размере 30 миллионов фунтов, но мерсисайдцы сохранили интерес к футболи

Контракт Чиквуэзе с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 нигериец провел 26 матчей за команду во всех турнирах, на его счету 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Вильярреал Челси Самуель Чиквуэзе
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