Челси и Манчестер Сити интересуются вингером Вильрреала

Вингер "Вильярреала" Самуэль Чиквуэзе привлек интерес "Манчестер Сити" и "Челси", сообщает Daily Mail.

Как пишет источник, испанский клуб готов отпустить 20-летнего нигерийца за 60 миллионов фунтов. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что "Вильярреал" отклонил предложение "Ливерпуля" в размере 30 миллионов фунтов, но мерсисайдцы сохранили интерес к футболи

Контракт Чиквуэзе с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 нигериец провел 26 матчей за команду во всех турнирах, на его счету 4 гола и сделал 4 результативные передачи.