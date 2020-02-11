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Сульшер: Игало поедет с нами на игру с Челси

Англия
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Новичок может сыграть уже в понедельник, 17 февраля

Сульшер: Игало поедет с нами на игру с Челси
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал в интервью клубной пресс-службе, что нападающий Одион Игало может дебютировать за "красных дьяволов" уже в ближайшем, 26-м туре в матче против "Челси".

"Игало поедет с нами на игру с "Челси", — приводит официальный сайт "МЮ" слова Сульшера. — Думаю, к дню матча он уже наберет необходимые кондиции для дебюта. Хотим как можно быстрее внедрить его в команду, да и сам Одион горит желанием играть за "Юнайтед".

Игало перешел в "МЮ" из "Шанхай Шеньхуа" на правах аренды в последний день зимнего трансферного окна. Нигериец будет играть за "красных дьяволов" до конца сезона-2019/20.

Матч "Челси" — "Манчестер Юнайтед" состоится в понедельник, 17 февраля.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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