МЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд

"Манчестер Юнайтед" хочет на своем стадионе заменить часть сидений на откидные кресла, информирует BBC.

Клуб уже обратился в специальную комиссию по безопасности с такой просьбой. Речь идет о замене 1500 мест в северо-восточном углу стадиона "Олд Траффорд".

Как отмечается, замена мест в зонах, в которых болельщики обычно стоят, поможет усилить безопасность.