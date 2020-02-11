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МЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд
Обычные сиденья заменят на откидные кресла
"Манчестер Юнайтед" хочет на своем стадионе заменить часть сидений на откидные кресла, информирует BBC.
Клуб уже обратился в специальную комиссию по безопасности с такой просьбой. Речь идет о замене 1500 мест в северо-восточном углу стадиона "Олд Траффорд".
Как отмечается, замена мест в зонах, в которых болельщики обычно стоят, поможет усилить безопасность.
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