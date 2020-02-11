  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд

Англия
(1 голосов)

Обычные сиденья заменят на откидные кресла

МЮ заменит часть сидений на Олд Траффорд
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" хочет на своем стадионе заменить часть сидений на откидные кресла, информирует BBC.

Клуб уже обратился в специальную комиссию по безопасности с такой просьбой. Речь идет о замене 1500 мест в северо-восточном углу стадиона "Олд Траффорд".

Как отмечается, замена мест в зонах, в которых болельщики обычно стоят, поможет усилить безопасность.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олд Траффорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...