Стала известна новая дата матча между Ман Сити и Вест Хэмом

На прошедших выходных должен был состоятся матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити". Однако, погодные условия помешали командам выйти на поле.

Новая дата была найдена достаточно быстро. По официальным данным, лондонский и манчестерский клубы сыграют 19-го февраля. Начало матча в 21:30 по Киеву.

На данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице и главная их цель - удержаться там. Догнать "Ливерпуль" практически невозможно. "Вест Хэм" идет в зоне вылета и ведет отчаянную борьбу за выживание.

Что интересно, после игры с лондонцами, подопечных Гвардиолы будут ждать непростые игры против "Лестера" и "Реала".