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Стала известна новая дата матча между Ман Сити и Вест Хэмом

Англия
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Украинское дерби может состояться через неделю

Стала известна новая дата матча между Ман Сити и Вест Хэмом
UA-Футбол
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На прошедших выходных должен был состоятся матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити". Однако, погодные условия помешали командам выйти на поле.

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Новая дата была найдена достаточно быстро. По официальным данным, лондонский и манчестерский клубы сыграют 19-го февраля. Начало матча в 21:30 по Киеву.

На данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице и главная их цель - удержаться там. Догнать "Ливерпуль" практически невозможно. "Вест Хэм" идет в зоне вылета и ведет отчаянную борьбу за выживание.

Что интересно, после игры с лондонцами, подопечных Гвардиолы будут ждать непростые игры против "Лестера" и "Реала".

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм (Лондон)
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