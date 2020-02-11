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Стала известна новая дата матча между Ман Сити и Вест Хэмом
Украинское дерби может состояться через неделю
На прошедших выходных должен был состоятся матч АПЛ между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити". Однако, погодные условия помешали командам выйти на поле.
Новая дата была найдена достаточно быстро. По официальным данным, лондонский и манчестерский клубы сыграют 19-го февраля. Начало матча в 21:30 по Киеву.
На данный момент "горожане" занимают второе место в турнирной таблице и главная их цель - удержаться там. Догнать "Ливерпуль" практически невозможно. "Вест Хэм" идет в зоне вылета и ведет отчаянную борьбу за выживание.
Что интересно, после игры с лондонцами, подопечных Гвардиолы будут ждать непростые игры против "Лестера" и "Реала".