Тоттенхэм ищет нового защитника - Моуриньо нужен футболист Бенфики

Ближайшим летом лондонский "Тоттенхэм" выйдет на трансферный рынок в поиске нового защитника. Уже известен приоритетный вариант.

Как сообщает Daily Express, Жозе Моуриньо хочет видет в команде игрока "Бенфики" Рубена Диаша. Португалец в хороших отношениях с агентом игрока Жорже Мендешем, что может существенно облегчить трансфер.

Сейчас за Диашем охотятся многие клубы. Ранее конкретный интерес к нему приписывали со стороны "Ман Сити". В этом сезоне Рубен провел 28 матчей.

Отметим, что летом "Тоттенхэм" может потерять своего основного защитника Яна Вертонгена.