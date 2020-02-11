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Тоттенхэм ищет нового защитника - Моуриньо нужен футболист Бенфики

Англия
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Вот только охотятся за ним и другие гранды

Тоттенхэм ищет нового защитника - Моуриньо нужен футболист Бенфики
UA-Футбол
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Ближайшим летом лондонский "Тоттенхэм" выйдет на трансферный рынок в поиске нового защитника. Уже известен приоритетный вариант.

Как сообщает Daily Express, Жозе Моуриньо хочет видет в команде игрока "Бенфики" Рубена Диаша. Португалец в хороших отношениях с агентом игрока Жорже Мендешем, что может существенно облегчить трансфер.

Сейчас за Диашем охотятся многие клубы. Ранее конкретный интерес к нему приписывали со стороны "Ман Сити". В этом сезоне Рубен провел 28 матчей.

Отметим, что летом "Тоттенхэм" может потерять своего основного защитника Яна Вертонгена.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Рубен Диаш
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