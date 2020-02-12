Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не оглядываюсь назад". Коутиньо рассказал, что думает об успехах Ливерпуля и жалеет ли о трансфере
В свое время зажигал на "Энфилде"...
27-летний бразильский хавбек переехал в Каталонию в 2018-м, а уже через год отправился в мюнхенскую "Баварию", чьи цвета защищает сейчас на правах аренды. Коутиньо решил высказаться касательно успехов своей бывшей английской команды. Цитирует Филиппе Sports Illustrated.
"Ливерпуль" буквально летит, но меня это не удивляет. Мы уже видели подобное в прошлом году, когда они выиграли Лигу чемпионов. У них фантастический состав и менеджер. Я рад за них, у меня осталось много друзей в Англии".
"Но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, смотрю только вперед и полностью сосредоточен на достижении собственной мечты, как и они, но своей. "Бавария" сейчас на вершине и мы верим, что сможем победить в чемпионате, мы много работаем для этого. В ЛЧ нам будет непросто, но команда постарается добиться успеха".