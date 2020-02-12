"Я не оглядываюсь назад". Коутиньо рассказал, что думает об успехах Ливерпуля и жалеет ли о трансфере

27-летний бразильский хавбек переехал в Каталонию в 2018-м, а уже через год отправился в мюнхенскую "Баварию", чьи цвета защищает сейчас на правах аренды. Коутиньо решил высказаться касательно успехов своей бывшей английской команды. Цитирует Филиппе Sports Illustrated.

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"Ливерпуль" буквально летит, но меня это не удивляет. Мы уже видели подобное в прошлом году, когда они выиграли Лигу чемпионов. У них фантастический состав и менеджер. Я рад за них, у меня осталось много друзей в Англии".