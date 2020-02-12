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"Я не оглядываюсь назад". Коутиньо рассказал, что думает об успехах Ливерпуля и жалеет ли о трансфере

Англия
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В свое время зажигал на "Энфилде"...

"Я не оглядываюсь назад". Коутиньо рассказал, что думает об успехах Ливерпуля и жалеет ли о трансфере
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27-летний бразильский хавбек переехал в Каталонию в 2018-м, а уже через год отправился в мюнхенскую "Баварию", чьи цвета защищает сейчас на правах аренды. Коутиньо решил высказаться касательно успехов своей бывшей английской команды. Цитирует Филиппе Sports Illustrated.

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"Ливерпуль" буквально летит, но меня это не удивляет. Мы уже видели подобное в прошлом году, когда они выиграли Лигу чемпионов. У них фантастический состав и менеджер. Я рад за них, у меня осталось много друзей в Англии".

"Но я не оглядываюсь назад. Я выбрал другой путь, смотрю только вперед и полностью сосредоточен на достижении собственной мечты, как и они, но своей. "Бавария" сейчас на вершине и мы верим, что сможем победить в чемпионате, мы много работаем для этого. В ЛЧ нам будет непросто, но команда постарается добиться успеха".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Филиппе Коутиньо Ливерпуль
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