Ливерпуль планирует увеличить вместительность Энфилда до 61 тысячи зрителей

"Ливерпуль" планирует расширить вместимость домашнего стадиона команды "Энфилда", сообщает Sky Sports.

Вместимость арены будет составлять 61 тысячу зрителей. Расширение планируется к началу сезона-2022/23. На реконструкцию будет потрачено около 60 миллионов фунтов. Перед этим клуб подаст заявку на расширение стадиона в соответствующие инстанции. Скорее всего, что это произойдет в марте. Клуб уже провел предварительные консультации, большинство планов на реконструкцию было одобрено.

На данный момент "Энфилд" вмещает 53 394 зрителя.