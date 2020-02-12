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Ливерпуль планирует увеличить вместительность Энфилда до 61 тысячи зрителей

Англия
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Большинство планов уже одобрены

Ливерпуль планирует увеличить вместительность Энфилда до 61 тысячи зрителей
Новина українською

"Ливерпуль" планирует расширить вместимость домашнего стадиона команды "Энфилда", сообщает Sky Sports.

Вместимость арены будет составлять 61 тысячу зрителей. Расширение планируется к началу сезона-2022/23. На реконструкцию будет потрачено около 60 миллионов фунтов. Перед этим клуб подаст заявку на расширение стадиона в соответствующие инстанции. Скорее всего, что это произойдет в марте. Клуб уже провел предварительные консультации, большинство планов на реконструкцию было одобрено.

На данный момент "Энфилд" вмещает 53 394 зрителя.

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В статье: Ливерпуль Энфилд
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