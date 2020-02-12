Тоттенхэм нацелился на одного из защитников Лейпцига

Защитник "Лейпцига" Дайо Упамекано входит в сферу интересов "Тоттенхэма", сообщают британские СМИ.

Как пишет Daily Mail, игрока хочет видеть в своей команде главный тренер "шпор" Жозе Моуринью. Скауты клуба побывали на матче "Лейпцига" с "Баварией" (0:0). Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Арсенала". Сумма отступных в контракте игрока — 50 миллионов фунтов, но "Тоттенхэм" хочет договориться о скидке.

21-летний француз в текущем сезоне провел 24 матча за "Лейпциг" и сделал один результативный пас.