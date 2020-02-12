Бруну Фернандеш - лучший игрок месяца в Португалии

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Португалии, сообщает Record.

Общим решением тренеров португальской Примейра-лиги бывший игрок "Спортинга" получил награду "лучший игрок января", набрав более 16% голосов. В опросе Бруну обошёл полузащитника "Бенфики" Габриэла и хавбека "Браги" Паулинью. В январе португалец сыграл четыре матча и забил два гола.

Фернандеш перешёл в манкунианский клуб из лиссабонского "Спортинга". По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся "красным дьяволам" в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

25-летний игрок заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт на 5,5 года. Соглашение включает опцию продления на один сезон.