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Бруну Фернандеш - лучший игрок месяца в Португалии

Англия
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Он забил 2 мяча в 4 матчах

Бруну Фернандеш - лучший игрок месяца в Португалии
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш получил приз лучшему игроку месяца в чемпионате Португалии, сообщает Record.

Общим решением тренеров португальской Примейра-лиги бывший игрок "Спортинга" получил награду "лучший игрок января", набрав более 16% голосов. В опросе Бруну обошёл полузащитника "Бенфики" Габриэла и хавбека "Браги" Паулинью. В январе португалец сыграл четыре матча и забил два гола.

Фернандеш перешёл в манкунианский клуб из лиссабонского "Спортинга". По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся "красным дьяволам" в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

25-летний игрок заключил с "Манчестер Юнайтед" контракт на 5,5 года. Соглашение включает опцию продления на один сезон.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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