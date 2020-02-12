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Ливерпуль продолжает следить за Вернером - известна сумма возможного трансфера
Клопп хочет видеть в команде своего соотечественника
"Ливерпуль", по-прежнему, хочет подписать Тимо Вернера. Есть вероятность, что трансфер состоится ближайшим летом. Об этом сообщает Bild.
Стороны уже вступали в переговоры, однако тогда не смогли прийти к соглашению. На подписании Вернера настаивает лично Юрген Клопп.
Отметим, что в контракте футболиста прописана сумма отступных - 60 миллионов евро. Сам форвард неоднократно заявлял, что готов перейти в клуб из АПЛ. На счету Тимо 21 гол в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может потерять своего основного нападающего, который заинтересовал "Баварию".