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Челси хочет летом подписать Бога

Англия
(1 голосов)

На трансфер может быть выделено 15 миллионов

Челси хочет летом подписать Бога
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" продолжает строить планы на летнюю трансферную кампанию. Фрэнк Лэмпард намерен серьезно усилить линию нападения.

Как сообщает Daily Express, лондонский клуб ведет переговоры касательно перехода Жереми Бога. Отметим, что ивуариец - воспитанник английской команды.

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Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Два года назад Бога именно из "Челси" перешел в "Сассуоло" за 3 миллиона. В этом сезоне он забил 7 голов в 22-х матчах.

Ранее сообщалось, что также состав "синих" может пополнить игрок "Аякса".

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В статье: Сассуоло (Сассуоло) Челси (Лондон) Жереми Бога
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.02.2020 в 20:53
мощно!
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