Себальос: Хочу доказать Артете, что я достаточно хорош для игры за Арсенал

Дани Себальос, который текущий сезон проводит в "Арсенале", заявил, что хочет бороться за свое место в старте.

"Артета - отличный тренер. Он долго работал с Гвардиолой и досконально изучил его философию. Он пришел в клуб в сложный период, но это тот тренер, который нам сейчас нужен.

Я работаю с ним две недели (полузащитник долго залечивал травму) и хочу доказать, что я достаточно хорош для игры за "Арсенал". После зимнего перерыва я буду важен", - цитирует испанца Sky Sports.

У Себальоса будет шанс доказать свою пригодность в игре против "Ньюкасла", которая состоится 16-го февраля.