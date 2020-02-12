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Себальос: Хочу доказать Артете, что я достаточно хорош для игры за Арсенал

Англия
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Пока что, испанец не очень впечатляет

Себальос: Хочу доказать Артете, что я достаточно хорош для игры за Арсенал
UA-Футбол
Новина українською

Дани Себальос, который текущий сезон проводит в "Арсенале", заявил, что хочет бороться за свое место в старте.

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"Артета - отличный тренер. Он долго работал с Гвардиолой и досконально изучил его философию. Он пришел в клуб в сложный период, но это тот тренер, который нам сейчас нужен.

Я работаю с ним две недели (полузащитник долго залечивал травму) и хочу доказать, что я достаточно хорош для игры за "Арсенал". После зимнего перерыва я буду важен", - цитирует испанца Sky Sports.

У Себальоса будет шанс доказать свою пригодность в игре против "Ньюкасла", которая состоится 16-го февраля.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Дани Себальос
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