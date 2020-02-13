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Тренер сборной Египта U-23: Мы не можем заставить Салаха поехать с нами на Олимпиаду
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Главный тренер национальной сборной Египта U-23 Шавки Гариб сообщил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сам примет решение об участии в Олимпиаде-2020. Ранее наставник заявил, что Мо вызван в главную команду страны, а агент футболиста отметил, что окончательного решения по вопросу участия игрока еще нет. Цитирует Шавки BBC.
"Мы не можем заставить Салаха поехать со сборной на Олимпиаду. Его участие в этом соревновании в национальной команде – это решение, которое должно быть принято только самим Салахом, "Ливерпулем" и Юргеном Клоппом. Я включил его в расширенный список из 50 игроков. Окончательный список из 18 футболистов будет представлен к июню".
Олимпиада пройдет с 22 июля по 8 августа 2020 года. Таким образом, Салах пропустит предсезонную подготовку "Ливерпуля". По правилам турнира, за сборную могут выступать игроки не старше 23 лет, однако команды могут включить в свой состав до 3 футболистов, которые старше этого возраста.
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