  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. The Times: Новичок МЮ помещен на двухнедельный карантин. Причина – коронавирус
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Times: Новичок МЮ помещен на двухнедельный карантин. Причина – коронавирус

Англия
(1 голосов)

Игало снова "на карандаше"…

The Times: Новичок МЮ помещен на двухнедельный карантин. Причина – коронавирус
Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало еще не влился в тренировочный процесс с "красными дьяволами". По информации издания The Times, персонал клуба поместил форварда на двухнедельный карантин. Причина – меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Английский клуб арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" в последние часы зимнего трансферного окна. Известно, что в Китае распространяется коронавирус, число погибших превысило тысячу человек.

Читайте такжеСульшер: Игало поедет с нами на игру с Челси

Четырнадцать дней – это инкубационный период заболевания. По истечению срока Одион сможет приступить к тренировкам с партнерами в Каррингтоне. "МЮ" встретится с "Челси" в рамках очередного тура АПЛ 17 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...