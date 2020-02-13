The Times: Новичок МЮ помещен на двухнедельный карантин. Причина – коронавирус

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Одион Игало еще не влился в тренировочный процесс с "красными дьяволами". По информации издания The Times, персонал клуба поместил форварда на двухнедельный карантин. Причина – меры безопасности, связанные с распространением коронавируса.

Английский клуб арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" в последние часы зимнего трансферного окна. Известно, что в Китае распространяется коронавирус, число погибших превысило тысячу человек.

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Четырнадцать дней – это инкубационный период заболевания. По истечению срока Одион сможет приступить к тренировкам с партнерами в Каррингтоне. "МЮ" встретится с "Челси" в рамках очередного тура АПЛ 17 февраля.