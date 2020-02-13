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Ливерпуль активирует опцию продления контракта Алиссона

Англия
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Игрок останется в клубе ещё на один год

Ливерпуль активирует опцию продления контракта Алиссона
Новина українською

"Ливерпулем" в ближайшее время продлит контракт Алиссона на год, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, клуб активирует опцию о продлении, прописанную в контракте с 27-летним бразильцем. Алиссон перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2018 года, сумма сделки составила 62,5 миллиона евро. Вратарь подписал с мерсисайдцами контракт сроком на 5 лет, то есть, до конца июня 2023 года с возможностью продлить его до конца июня 2024 года.

В сезоне-2019/20 Алиссон провел за "Ливерпуль "24 матча и пропустил 11 мячей, на его счету 13 игр "на ноль". Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мерсисайдцы предложат новый контракт с улучшенными условиями защитнику команды, Вирджилу Ван Дайку.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер
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