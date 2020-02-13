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Брайтон начал расследование в отношении своих игроков

Англия
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Об этом сообщил клуб

Брайтон начал расследование в отношении своих игроков
Новина українською

"Брайтон" начал расследование в отношении своих игроков, которые во время зимнего перерыва были замечены в ночном клубе, сообщает Sky Sports.

В сети появилось видео, на котором Шэйн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссар и Алиреза Джаханбахш отдыхают в Испании. На кадрах съемки все четверо игроков вдыхают содержимое воздушных шариков. Предположительно, речь идет об оксиде азота или "веселящем газе", который вызывает опьяняющий эффект с приступами смеха.

Клуб официально объявил о начале внутреннего расследования.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион
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