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Брайтон начал расследование в отношении своих игроков
Об этом сообщил клуб
"Брайтон" начал расследование в отношении своих игроков, которые во время зимнего перерыва были замечены в ночном клубе, сообщает Sky Sports.
В сети появилось видео, на котором Шэйн Даффи, Паскаль Гросс, Леандро Троссар и Алиреза Джаханбахш отдыхают в Испании. На кадрах съемки все четверо игроков вдыхают содержимое воздушных шариков. Предположительно, речь идет об оксиде азота или "веселящем газе", который вызывает опьяняющий эффект с приступами смеха.
Клуб официально объявил о начале внутреннего расследования.
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